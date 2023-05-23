Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Россия направила КНР список туристических организаций для возобновления действия соглашения между государствами о безвизовых поездках и ждёт от Китая подобного списка. Об этом 23 мая заявил министр экономического развития России Максим Решетников на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, основной задачей, которую видит Россия по увеличению туристического потока, является возобновление действия соглашения между правительствами о безвизовых туристических поездках.

«На прошлой неделе мы направили в Китай список туристических организаций, которые готовы к приёму китайских гостей на 2023–2024 год, и сейчас ждём аналогичный перечень с китайской стороны, чтобы это соглашение в полном объеме заработало, и вместе с китайскими коллегами очень тесно работаем, чтобы уже в ближайшее время обменяться этими перечнями», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, на российско-китайском форуме в Шанхае премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что санкционная политика недоброжелательных стран не смогла сломать экономику России, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. По его словам, приоритетом сотрудничества России и Китая является расширение воздушного сообщения.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России. Он добавил, что Москва считает приоритетным развитие взаимовыгодного сотрудничества с КНР, наращивание координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития. Патрушев также заявил, что расчёты в национальных валютах делают отношения России и КНР неуязвимыми к давлению.

Китай предостерегает страны — участницы «Группы семи» (G7) от политики экономического принуждения. Пекин обвинил Вашингтон в проведении политики разъединения через односторонние санкции. Также в заявлении отмечается, что именно США политизируют экономику, превращают её в оружие и выступают в качестве притеснителя.