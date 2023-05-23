Брянск, 23 мая, 2023, 11:08 — ИА Регнум. На территории завода, расположенного в городе Дятьково Брянской области, произошёл пожар. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Сообщается, что горит склад хрустального завода. По данным МЧС, площадь пожара составляет около 150 кв. м.

Как сообщает Telegram-канал Mash, возгорание было замечено в 08:28 по местному времени, открытое горение было ликвидировано в 09:13. О погибших или пострадавших не сообщается, причины возгорания выясняются.

Накануне в Москве ликвидировали открытое горение в здании, в котором расположен Объединенный военный комиссариат Преображенского района.

Как сообщало ИА Регнум, общий сбор сотрудников правоохранительных органов объявлен в Брянской области. Сигнал «Эдельвейс», направленный на сбор сотрудников силовых ведомств для противодействия террористическим угрозам, вводится в четырёх районах: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском.