На заводе в Брянской области произошёл сильный пожар
На территории завода в Дятьково Брянской области произошёл пожар
Брянск, 23 мая, 2023, 11:08 — ИА Регнум. На территории завода, расположенного в городе Дятьково Брянской области, произошёл пожар. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости.
Сообщается, что горит склад хрустального завода. По данным МЧС, площадь пожара составляет около 150 кв. м.
Как сообщает Telegram-канал Mash, возгорание было замечено в 08:28 по местному времени, открытое горение было ликвидировано в 09:13. О погибших или пострадавших не сообщается, причины возгорания выясняются.
Накануне в Москве ликвидировали открытое горение в здании, в котором расположен Объединенный военный комиссариат Преображенского района.
Как сообщало ИА Регнум, общий сбор сотрудников правоохранительных органов объявлен в Брянской области. Сигнал «Эдельвейс», направленный на сбор сотрудников силовых ведомств для противодействия террористическим угрозам, вводится в четырёх районах: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском.