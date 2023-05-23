Нальчик, 23 мая, 2023, 11:01 — ИА Регнум. На Эльбрусе ищут шестерых альпинистов из Белоруссии. Об этом 23 мая сообщает Telegram-канал «112».

Денис Абрамов ИА REGNUM Эльбрус

По информации канала, туристы поднимались по западному склону горы и перестали выходить на связь. При этом группа не была зарегистрирована.

Отмечается, что на поиски выдвинулись восемь спасателей. Из Минеральных Вод готовится вылет вертолёта Ми-8.

Как сообщало ИА Регнум, в марте мужчина-турист насмерть замёрз на Эльбрусе. Его нашли на высоте пять тысяч метров. Он совершал восхождение в кроссовках и без экипировки.