На Эльбрусе шесть альпинистов из Белоруссии перестали выходить на связь
Нальчик, 23 мая, 2023, 11:01 — ИА Регнум. На Эльбрусе ищут шестерых альпинистов из Белоруссии. Об этом 23 мая сообщает Telegram-канал «112».
Денис Абрамов ИА REGNUM
Эльбрус
По информации канала, туристы поднимались по западному склону горы и перестали выходить на связь. При этом группа не была зарегистрирована.
Отмечается, что на поиски выдвинулись восемь спасателей. Из Минеральных Вод готовится вылет вертолёта Ми-8.
Как сообщало ИА Регнум, в марте мужчина-турист насмерть замёрз на Эльбрусе. Его нашли на высоте пять тысяч метров. Он совершал восхождение в кроссовках и без экипировки.