Амстердам, 23 мая, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит Киеву истребители F-16, передаёт Politico со ссылкой на советника главы минобороны Украины Юрия Сака.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

В Европе не исключают, что первые поставки могут быть осуществлены уже осенью.

«Я думаю, да», — заявил высокопоставленный чиновник в сфере обороны в Европе.

Однако, пишет издание, пока ни одна из европейских стран не готова приступить к поставкам F-16 Киеву, но Сак утверждает, что «Нидерланды могут стать первым государством», которое сделает это.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки истребителей хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие США. Сроки, когда Киеву отправят F-16, пока неизвестны.

Отставной полковник американской армии Дэниел Л. Дэвис заявил, что даже если Киев получит истребители F-16, это не даст ВСУ преимуществ для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Военный эксперт напомнил, что F-16 не относятся к классу самолётов-невидимок, а потому российские средства ПВО могут их легко отследить и поразить.