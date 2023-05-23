Брюссель, 23 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Венгрия продолжает блокировать выделение нового транша на оружие для Киева из Европейского фонда мира, но данная проблема будет решена. Об этом 23 мая заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать, но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, по словам Борреля в нескольких странах начали готовить украинских лётчиков на истребителях F-16, Киев скоро получит самолёты.

Отставной полковник американской армии Дэниел Л. Дэвис заявил, что даже если Украина и получит истребители F-16, это не даст ВСУ преимуществ для того, чтобы переломить ситуацию на фронте.

Советом Евросоюза утверждено решение повысить финансовый потолок Европейского фонда мира на 2,2 млрд евро, до 7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года. По результатам 2022 года ЕС компенсировал странам сообщества более 3 млрд евро за поставки вооружения Киеву. Размер компенсаций рассчитывался примерно в 40% от рыночной стоимости передаваемого оружия. Увеличение фонда необходимо с целью мотивации европейских стран на новые поставки оружия ВСУ, в первую очередь артиллерийских боеприпасов.