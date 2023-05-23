Тула, 23 мая, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Суд в Туле вынес приговор украинскому агенту Андрею Петкевичу который пытался выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий «оборонки», сообщили 23 мая в ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России («Шпионаж»)», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что решением суда он приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным ФСБ, осужденный по заданию украинской разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей для того, чтобы завербовать их и получить от них охраняемые законом сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина России по фамилии Взводнов за государственную измену.

Также по делу о госизмене суд арестовал главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева. Согласно картотеке суда, физик Звегинцев отправлен под домашний арест до 7 июня. В управлении судебного департамента Новосибирской области при этом уточнили, что учёный под арестом с 7 апреля. Решение суда защита не обжаловала.