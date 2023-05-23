Брянск, 23 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Общий сбор сотрудников правоохранительных органов объявлен в Брянской области. Об этом 23 мая сообщает Telegram-канал Mash.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Уточняется, что сигнал «Эдельвейс», направленный на сбор сотрудников силовых ведомств для противодействия террористическим угрозам, вводится в четырёх регионах: Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском.

Накануне подобный сбор проводился в Белгородской области, после проникновения с территории Украины диверсионно-разведывательной группы.

Позже стало известно, что российские военные создали ловушку для диверсантов. Отмечается, что Вооружённые силы России позволили членам украинской ДРГ пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в регионе после вторжения диверсантов и обстрела населённых пунктов киевскими боевиками. По его словам, сложной пока остаётся обстановка в Грайворонском округе — продолжается зачистка территории силами Минобороны совместно с силовиками.