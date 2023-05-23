Москва, 23 мая, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Сбой в сети «Ростелекома» связан с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком, сообщили 23 мая в пресс-службе компании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ростелеком

Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на пользователей сообщили о проблемах с доступом в интернет в сети «Ростелекома», в том числе зарубежных ресурсов.

«Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднён доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам», — сообщили в компании.

Сети «Ростелекома» в России работают в штатном режиме, уточнили там.

Как сообщало ИА Регнум, в минувшем феврале, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, скорость мобильного интернета в регионах России, кроме Москвы, снизилась на 7%. При этом трафик мобильного интернета за девять месяцев вырос.

При этом есть и вовсе проблемы с подключением к Сети. Причиной называют дефицит сетевого оборудования, поставки которого были приостановлены весной 2022 года.