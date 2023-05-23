Мелитополь, 23 мая, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Вечером и ночью ВСУ активизировались около населённого пункта Орехов в Запорожской области, их действия подавили Вооруженные силы России. Об этом 23 мая написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«На вечернюю и ночную активизацию движения вражеской техники в районе Орехова наши воины ответили плотным артиллерийским огнём и работой реактивной системы залпового огня», — отметил он, добавив, что пилоты Воздушно-космических сил Российской Федерации отработали по врагу с неба.

Как передавало ИА Регнум, на Запорожском фронте 23 мая началось движение танков ВСУ. Об этом сообщают «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Дмитрия Рогозина. Речь идёт о городе Орехове, где киевские боевики уже не раз проводили разведку боем, прощупывая оборону Вооружённых сил России. Также отмечается, что и по Токмаку в Пологовском районе Запорожья «сильно бьют». По словам Рогозина, Токмак обесточен в результате обстрела.

Ранее Рогов сообщал о том, что переброска новой партии украинских войск на запорожский фронт была сорвана точным ударом по Днепропетровску, который нанесли российские военные. По его словам, украинские военные понесли большие потери. Об этом свидетельствуют средства визуального контроля и сообщения, которые поступают от жителей города.