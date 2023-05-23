Москва, 23 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. В случае, если потепление климата на планете продолжится, то в России могут перенести столицу в Сибирь. Такое мнение РИА Новости высказал климатолог Алексей Кокорин.

dimitrisvetsikas1969 Жара

По оценкам эксперта, к 2080 году температура на Земле поднимется в среднем на 2–2,5°C относительно доиндустриальной эпохи. При этом, уточняет Кокорин, Парижское соглашение и попытки человечества достичь углеродной нейтральности не смогут остановить этот процесс.

Возможно, что средние температуры могут увеличиться на 4,5–5°C, тогда из десяти лет восемь-девять будут аномально жаркими.

«Летом в Москве, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, согласно прогнозу Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), некоторые территории России будут затоплены из-за таяния вечной мерзлоты, что приведёт к разрушению домов и объектов инфраструктуры в северной части страны.

Эксперты считают, что даже в случае выполнения всех обязательств странами, которые подписали Парижское соглашение, средняя температура в мире поднимется на несколько градусов.