Москва, 23 мая, 2023, 10:21 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ пытались вернуть утраченные позиции, но понесли потери после удара российской артиллерии. Об этом 23 мая заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооружённых сил РФ Александр Савчук.

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«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной и 63-й механизированной бригад предпринял попытки вернуть утраченные позиции», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что артиллерийские подразделения ВС РФ открыли огонь, в результате чего ВСУ понесли значительные потери в технике и личном составе.

Кроме того, российские артиллеристы ударили по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники ВСУ. Авиация поразила пункты временной дислокации противника и опорные пункты.

Как сообщало ИА Регнум, за предыдущие сутки на краснолиманском направлении уничтожены 55 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и две гаубицы. Сутками ранее ВСУ потеряли там 60 военных.