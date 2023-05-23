Белгород, 23 мая, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Сеть попало видео с колонной бронетехники ВСУ до атаки на Белгородскую область. Соответствующее кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На кадрах видно, как вдоль обочины стоят американские бронетранспортёры International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee, а рядом с ними находятся военные с жёлтыми повязками на шлемах и рукавах.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашли диверсанты. В ликвидации боевиков участвовали силовики и военные. Для обеспечения безопасности жителей региона власти ввели правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.

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Киевские боевики заехали на бронемашинах International MaxxPro в Грайворонский район Белгородской области. При наступлении российской армии они в бегстве бросили тяжёлую технику.

С утра 22 мая под обстрелом ВСУ оказался Грайворонский городской округ Белгородской области. В результате неоднократных атак есть раненые среди мирных жителей, пострадали жилые дома и административные здания.