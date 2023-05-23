Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Шанхае посетил Научно-исследовательский институт нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec и отметил важность развития нефтехимии для обеспечения технологической безопасности.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

По его словам, в настоящее время без нефтехимии невозможно жить, поскольку она используется очень активно в конструкторских и научно-исследовательских работах по всему спектру производства новых материалов, она также важна и в вопросе продовольственной безопасности, в производстве катализаторов, смазочных материалов, в машиностроении, в лёгкой промышленности.

«Конечно, на сегодняшний день нефтехимия и сопутствующие разработки послужат укреплению нашей технологической и экономической независимости и безопасности», — отметил он во время посещения института.

Он добавил, что Sinopec давно и активно работает в России и очень хорошо известна.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай. В первый день визита Мишустин в Шанхае выступил на российско-китайском саммите. Второй день премьер-министр проведёт в Пекине, где кроме встречи с лидером Китая запланированы и переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что РФ считает приоритетным развитие взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, наращивание координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития. Также секретарь Совбеза РФ заявил, что расчёты в национальных валютах делают отношения России и Китая неуязвимыми к давлению.