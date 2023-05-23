Москва, 23 мая, 2023, 09:54 — ИА Регнум. 26 мая, в День российского предпринимательства, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вручит дипломы победителей конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость», участниками которого стали ведущие предприятия и компании страны. Гран-при, присуждаемый участнику, добившемуся наилучших результатов в сфере производственной и инвестиционной деятельности, социальной ответственности, завоевала «ФосАгро» — один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. За 26-летнюю историю конкурса эта высокая награда вручалась лишь пять раз. И три из них — в копилке «ФосАгро».

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Компания удостоена Гран-при за совокупность побед в номинациях конкурса. Кроме того, жюри отметило динамику роста производства, качество продукции и масштабные инвестиции в развитие и реализацию социальных проектов в регионах своего присутствия.

Несмотря на сложные геополитические условия и санкции, повлекшие за собой ряд проблем, в том числе с транспортировкой грузов, расчетами с зарубежными получателями, российская химическая отрасль продолжает динамично развиваться. Как отмечалось на недавней рабочей встрече президента РФ Владимира Путина с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, за последние десять лет наша страна нарастила выпуск удобрений на 40% — до 55 миллионов тонн, обогнав США и Индию и выйдя на второе место в мире после Китая. Сегодня Россия — крупнейший поставщик удобрений на мировые рынки, они востребованы более чем в 100 странах мира.

Как отметил глава РАПУ, неизменным стратегическим приоритетом для российской химической индустрии остаются поставки удобрений отечественным аграриям. Достаточно сказать, что в прошлом году они приобрели удобрений в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Для сравнения: среднемировой рост за этот период составил всего 1,5%. При этом российские аграрии покупают «витамины плодородия» значительно дешевле, чем их зарубежные конкуренты.

Как отмечают в компании, всё это стало возможным в том числе и благодаря масштабным инвестициям, которые с 2013 года составили 1,8 триллиона рублей. Ещё порядка двух триллионов предприятия отрасли планируют вложить в строительство новых заводов и развитие сырьевой базы до 2027 года.

Продолжает наращивать инвестиции в развитие производства и один из лидеров российской химической отрасли — компания «ФосАгро». В прошлом году этот показатель составил 63 миллиарда рублей (на треть больше, чем годом ранее).

Отметим, что на протяжении последних нескольких лет «ФосАгро», чей ключевой химический актив — АО «Апатит» — расположен в Череповце Вологодской области, постоянно обновляет и собственные производственные рекорды. Напомним, что объем выпуска минеральных удобрений и другой агрохимической продукции в 2022 году вырос на 5% и достиг 11,1 миллиона тонн.

Высокие производственные показатели позволили компании по итогам 2022 года увеличить инвестиции в различные социальные и благотворительные проекты в 2,5 раза — до 12,9 миллиарда рублей.

Эти и другие результаты деятельности отечественных компаний за 2022 год анализировало жюри проводимого под эгидой РСПП Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость». Победители определялись в 16 номинациях: «За динамичный вклад в развитие бизнеса», «За проект по импортозамещению», «За вклад в устойчивое развитие территорий» и другие.

«В этом году мы в пятый раз в истории конкурса присуждаем Гран-при. Причём уже в третий раз его победителем жюри признаёт «ФосАгро». Это свидетельствует об исключительно высокой оценке результатов деятельности компании в области корпоративной социальной ответственности и инвестиционной активности со стороны делового сообщества. «ФосАгро» остаётся локомотивом устойчивого развития, внося важный вклад в совершенствование корпоративных практик в масштабе страны», — заявил президент РСПП Александр Шохин.

Гран-при коллектив компании получил накануне профессионального праздника — Дня химика, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, 28 мая.

«Мы получили прекрасный подарок к профессиональному празднику многотысячного коллектива «ФосАгро» — Дню химика. Каждый сотрудник внёс свой значимый вклад в эту победу, с исключительным профессионализмом выполняя свою работу, обеспечивая продовольственную безопасность страны и всего мира. Последовательное увеличение выпуска нашей экологически эффективной продукции позволяет компании не только каждый год бить производственные рекорды, но и брать на себя дополнительные социальные обязательства. В результате в прошлом году мы увеличили финансирование социальных и благотворительных проектов почти в 2,5 раза — до 12,9 миллиарда рублей. Кроме того, мы в 1,5 раза нарастили совокупные налоговые отчисления — до более 59 миллиардов рублей», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Коллектив компании ставит перед собой новые цели. Так, в первом квартале нынешнего года группа «ФосАгро» продолжила наращивать объемы производства: плюс 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как ранее отмечал Михаил Рыбников, всего по году «ФосАгро» планирует установить новый производственный рекорд и произвести 11,3 миллиона тонн агрохимической продукции. Также планируется достичь рекордного объема инвестиций в 67 миллиардов рублей. А в целом в ближайшие пять лет «ФосАгро» намерена направить на эти цели свыше 250 миллиардов рублей.

Одновременно с этим за последние два года «ФосАгро» проиндексировала заработные платы работников на 29%. Также компания ежегодно выплачивает премии к профессиональным праздникам — Дню химика и Дню горняка. За счет этих факторов рост средней заработной платы по предприятиям компании в целом составил за последние два года 40 процентов.

В этом году премия ко Дню химика в размере 50 тысяч рублей «на руки» будет выплачена всем сотрудникам группы «ФосАгро» — и химикам, и горнякам, и всем работникам дочерних компаний. Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. На эти цели будет направлено в общей сложности 1,5 миллиарда рублей.

Помимо этого, «ФосАгро» в активном взаимодействии с региональными властями продолжает реализовывать целый ряд социальных проектов по поддержке образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, сохранения исторической памяти и духовного наследия.

В нынешнем году свое 20-летие отмечает один из ключевых социальных проектов компании — «Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), нацеленный на гармоничное физическое и интеллектуальное развитие подрастающего поколения в регионах присутствия «ФосАгро». Сейчас в рамках проекта действует 77 секций по 20 видам спорта. в которых бесплатно занимаются более 7 тысяч детей. В рамках 20-летия ДРОЗДа и празднования Дня химика в Череповце состоится финал семейного конкурса «Поколение «ФосАгро».

К своему профессиональному празднику череповецкие химики выпустили первый миллион тонн сульфата аммония — важного сырья для производства минеральных удобрений. Это единственное в России производство было запущено на Череповецком комплексе АО «Апатит» в 2019 году.

Кроме того, в преддверии Дня химика в Череповце состоится закладка ещё одного жилого дома, который будет построен для работников компании в рамках корпоративной жилищной программы.