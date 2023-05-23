Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Товарооборот России и Китая по результатам 2023 года может достичь 200 млрд долларов. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным главного таможенного управления Китая, торговый оборот КНР и России с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до 73,148 млрд долларов. Экспорт из КНР в РФ за четыре месяца увеличился на 67,2% и составил 33,68 млрд долларов. Поставки из России возросли на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.

Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам природного газа в Китай. По данным таможни Китая, за первый месяц 2023 года в КНР поставили 2,7 млрд куб. метров российского газа.

На Всемирной онлайн-конференции по многополярности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политика западных стран, направленная на изоляцию России, не привела к должному результату. Международное сообщество не придерживается придуманного США и их единомышленниками «порядка, основанного на правилах».