Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Россия готова к новым с Китаем проектам в сфере возобновляемых источников энергии, будут продолжены поставки углеводородов. Об этом 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес форуме в Шанхае.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Ещё одна стратегическая область общих интересов — атомная энергетика, создание реакторов российского дизайна», — отметил он, добавив, что важным является то, что все соответствующие договорённости чётко исполняются.

Мишустин добавил, что Россия готова участвовать в совместной реализации и других крупных проектов, в том числе — в сфере возобновляемых источников энергии.

«И, конечно, продолжим поставки углеводородов — на долгосрочной и взаимовыгодной основе», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, по данным таможни Китая, за первый месяц 2023 года в КНР поставили 2,7 млрд куб. м российского газа. На втором месте — Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), за ними идёт Австралия (1,9 млрд куб. м). Уточняется, что в итоге в январе Газпром поставил по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Россия также стала в мае 2022 года крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию.

Правительство России одобрило межправительственное соглашение с КНР о поставках российского газа по дальневосточному маршруту. Само соглашение было подписано сторонами в январе 2023 года. Оно определяет условия сотрудничества по поставкам газа по дальневосточному маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск (РФ) и Хулинь (КНР).