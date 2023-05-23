Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. России и Китаю необходимо объединить ресурсы для создания доступных и конкурентоспособных товаров, при этом особое значение имеет технологическая и промышленная кооперация. Об этом 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском форуме в Шанхае.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Особое значение имеет промышленная и технологическая кооперация. Сейчас важно объединить ресурсы и компетенции для создания конкурентоспособных и доступных по цене товаров, необходимых как отраслям, так и нашим потребителям», — отметил он.

Премьер-министр России добавил, что активное взаимодействие РФ и КНР в данном направлении позволит добиться хороших результатов.

22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай. В первый день визита Мишустин в Шанхае выступит на российско-китайском саммите, в котором примут участие руководители крупнейших компаний двух стран. Второй день премьер-министр проведёт в Пекине, где помимо встречи с лидером КНР запланированы переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В 2022 году российско-китайская торговля возросла на 30%. Как российский экспорт, так и импорт резко переориентировался на Восток. В частности, при общем спаде ввоза в Россию на 11,7% из-за санкционных ограничений ввоз товаров из Китая увеличился на 12,8%.

Москва и Пекин намерены не только увеличивать товарооборот, но и «оптимизировать» его структуру, развивать логистику, повышать уровень финансовой кооперации. Об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Россия рассчитывает на «кооперацию в высокотехнологичных сферах», таких как авиастроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования, сквозные технологии, а также на дальнейшее увеличение экспорта продукции АПК из Сибири и с Дальнего Востока в Китай.