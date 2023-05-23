Вьентьян, 23 мая, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Лаос, передаёт РИА Новости.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Дмитрий Медведев

Политик 23 мая проведёт переговоры с президентом, генсеком ЦК Народно-революционной партии Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также вице-премьерами Вилаем Лакхамфонгом и Тянсамоном Тяннялатом.

На встречах будут обсуждаться в том числе развитие политического диалога и торгово-экономические отношения.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 21 мая, прибыл с рабочим визитом в столицу Вьетнама Ханой.

В ходе визита он встретился с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарём ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, президентом страны Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем.