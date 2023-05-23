Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Разработка оборудования для производства и транспортировки сжиженного природного газа имеет большой потенциал в сотрудничестве России и Китая. Об этом 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском форуме в Шанхае.

Николай Михальченко/ТАСС Танкер-газовоз

«Значительный потенциал представляет машиностроение, для топливно-энергетического комплекса в частности. Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, а также — для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай. Планируется его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, участие в Шанхайском бизнес-форуме.

Китай предостерегает страны — участницы «Группы семи» (G7) от политики экономического принуждения. Пекин обвинил Вашингтон в проведении политики разъединения через односторонние санкции. Также в заявлении отмечается, что именно США политизируют экономику, превращают её в оружие, и выступают в качестве притеснителя.

За четыре месяца 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 41,3%, до 73,148 млрд долларов. Статистику опубликовало главное таможенное управление КНР. Из России в КНР вывозят в основном нефть, газ, уголь, продовольствие, металлы, древесину и продукцию химической промышленности. Пекин продаёт Москве электронику, оборудование, бытовую технику, авто и потребительские товары.