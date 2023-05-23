Луганск, 23 мая, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности «Южной» группировки войск в Донбассе, сообщил 23 мая подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Андрей Рубцов/ТАСС Патрульный военной полиции Минобороны РФ

«Противник в зоне ответственности «Южной» группировки войск (в Донбассе) начал более интенсивно использовать ДРГ и мелкие маневренные группы», — цитирует его РИА Новости.

Марочко добавил, что последние две недели отмечается рост диверсионно-разведывательной деятельности.

Также виден рост количества небольших маневренных групп ВСУ, численностью до взвода, которые передвигаются на внедорожниках и ведут огонь по российским позициям, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что власти Украины пытаются выдать поражение в Артёмовске как некую победу, чтобы не допустить деморализации войск.

По его словам, ВСУ отошли из Артёмовска в город Часов Яр для создания новой точки обороны. После Часова Яра есть несколько мелких населённых пунктов, а дальше — обширные территории до следующего большого укрепрайона, в который входят Славянск, Краматорск и Дружковка.