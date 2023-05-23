Пекин, 23 мая, 2023, 08:40 — ИА Регнум. России и Китаю необходимо активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельскохозяйственной продукции, совместно укреплять продовольственную безопасность. Об этом 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском форуме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

«Необходимо активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции. И совместно укреплять продовольственную безопасность», — отметил он.

Премьер-министр России также подчеркнул, что двусторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией идёт опережающими темпами. Так, в 2022 году её товарооборот увеличился на 42%, превысив 7 млрд долларов, а по результатам первого квартала текущего года рост составил уже более 90%, достигнув порядка 2,5 млрд долларов, пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, Мишустин также заявил, что Россия и Китай будут повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, проводя расчёты в нацвалютах. Он уточнил, что в 2021 году лишь порядка четверти расчётов между Китаем и Россией проводилось в национальных валютах, а в 2022 году — уже почти две трети.

22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай. Запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также участие в Шанхайском бизнес-форуме. В первый день визита Мишустин в Шанхае выступил на российско-китайском саммите, в котором примут участие руководители крупнейших компаний двух государств.

Стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию по железной дороге, которая сокращалась весь 2022 год, резко упала с начала текущего года. По оценкам руководителя транспортной компании Николая Ольшанского, ориентировочный уровень ставок на перевозку 40-футового контейнера из основных китайских портов до Москвы упал с 12–13 тысяч долларов (стоимость в 2021 году) до 8–9 тысяч долларов (цена на конец 2022 — начало 2023 года).