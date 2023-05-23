Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Производство гражданских беспилотников, судостроение, а также лесопромышленный комплекс являются перспективными направлениями сотрудничества России и Китая. Об этом 23 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Павел Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае

«Перспективные направления сотрудничества — судостроение и станкостроительная отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, по словам Мишустина, санкционная политика недоброжелательных стран не смогла сломать экономику России, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. Он отметил, что в 2022 году Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению, целью которого было ударить по уровню жизни простых россиян.

Также он заявил, что Россия и Китай будут повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, проводя расчёты в национальных валютах.

22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай. Запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также участие в Шанхайском бизнес-форуме. В Пекине, помимо встречи с лидером Китая, запланированы переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.