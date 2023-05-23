Брянск, 23 мая, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Военные ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, при обстреле загорелись два дома, никто не пострадал.

Также при обстреле ВСУ была повреждена хозяйственная постройка. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 22 мая подвергли артиллерийскому обстрелу село Соловьёвка в Брянской области.

Кроме того, 22 мая Богомаз сообщал также о миномётном обстреле села Хоромного в Климовском районе. Пострадавших также не было, в результате обстрела произошло возгорание одного дома и хозяйственной постройки.