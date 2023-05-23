Признаков военного ослабления России никаких нет — немецкий разведчик
Глава разведслужбы Германии Каль заявил, что признаков военного ослабления России нет
Берлин, 23 мая, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Российская армия по-прежнему способна вести боевые действия, не испытывая дефицита в войсках, оружии и боеприпасах. Об этом заявил глава разведслужбы ФРГ Бруно Каль.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
«Речи о слабости или о сворачивании действий не может быть», — сказал он в интервью немецкой газете Die Welt.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ заехали на бронемашинах International MaxxPro в Грайворонский район Белгородской области. При наступлении российской армии они в бегстве бросили тяжёлую технику.
Захвачен как минимум один бронетранспортёр. Он слегка помят, «но вполне себе на ходу».