Берлин, 23 мая, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Российская армия по-прежнему способна вести боевые действия, не испытывая дефицита в войсках, оружии и боеприпасах. Об этом заявил глава разведслужбы ФРГ Бруно Каль.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Речи о слабости или о сворачивании действий не может быть», — сказал он в интервью немецкой газете Die Welt.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ заехали на бронемашинах International MaxxPro в Грайворонский район Белгородской области. При наступлении российской армии они в бегстве бросили тяжёлую технику.

Захвачен как минимум один бронетранспортёр. Он слегка помят, «но вполне себе на ходу».