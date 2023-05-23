Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Санкционная политика недоброжелательных стран не смогла сломать экономику России, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил 23 мая в своей речи на российско-китайском форуме в Шанхае премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, в 2022 году Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению, целью которого было ударить по уровню жизни простых россиян.

«Ничего из того, о чём мечтали наши недоброжелатели, не произошло», — подчеркнул Мишустин, добавив, что Россия не только выстояла, но и продолжает своё поступательное развитие.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 мая председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай. Запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также участие в Шанхайском бизнес-форуме. В Пекине, помимо встречи с лидером Китая, запланированы переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.