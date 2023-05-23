Москва, 23 мая, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству инициировано принятие палатой поправок о введении штрафов за укусы животных до 200 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Госдума рассмотрит законопроект 23 мая. За несоблюдение требований к содержанию животных, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если данные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается для физических лиц установить штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В случае, если инцидент произошёл в момент присмотра за животным другого человека, административная ответственность к владельцу животного не применяется.

За жестокое обращение с животными гражданам предлагается ввести штраф в размере от пяти до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в результате нападения собак в Астрахани за десять дней погибли два человека. Действиями астраханских чиновников, ответственных за отлов бродячих животных, заинтересовались в следственном управлении СКР по Астраханской области.