Авдеевка, ДНР, 23 мая, 2023, 07:32 — ИА Регнум. У Донецка идут тяжёлые бои, российская армия стремится взять Авдеевку в клещи. Об этом 23 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Успехи России на авдеевском направлении признают и украинские военные аналитики. В прошедшие выходные, 20–21 мая, российские бойцы продвинулись вдоль железнодорожных путей, захватив две лесопосадки, а также часть лесополосы с двумя перекрёстками.

Дополнительные резервы ВС России перебрасываются западнее Новобахмутовки и севернее Красногоровки, где продолжаются бои за лесополосы за железной дорогой в серой зоне.

Между населёнными пунктами Водяное и Первомайское, Невельское и Первомайское российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в полях. На некоторых участках украинцы подтягивают резервы и контратакуют, чтобы вернуть потерянные ранее позиции.

Как сообщало ИА Регнум, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль считает, что Россия способна продолжать спецоперацию на Украине длительное время. Украинский конфликт никак не отразился на авторитете России, добавил он.