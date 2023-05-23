МИД КНР: страны G7 не смогут одурачить мир
МИД Китая: G7 не сможет одурачить мир, нарушая международное право
Пекин, 23 мая, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Ряд стран — членов G7 назвали Китай самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию, при этом нарушая нормы международного права. Раскритиковала заявление представителей «Большой семёрки» официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Дипломат напомнила, что Китай является торговым партнёром более чем 140 стран в мире и способствует большему росту глобальной экономики, чем все страны G7, вместе взятые.
«Если Китай — угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законное правительство в других странах, выходят из многосторонних соглашений и принуждают другие страны разорвать цепочки поставок?» — написала Хуа Чуньин на своей странице в Twitter.
Она добавила, что реальному миру не удастся промыть мозг или одурачить.
Официальный представитель МИД КНР указала на международные соглашения, из которых США вышли в последние годы. Среди них ЮНЕСКО, Парижское соглашение, Договор по открытому небу, ДРСМД и другие.
Как сообщало ИА Регнум, по итогам саммита лидеры G7 договорились противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.
По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Лондон вместе с союзниками по G7 стремится «не допустить использования Китаем экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела» других государств. От Китая страны G7 хотят, чтобы он заставил Россию отказаться от её планов по Украине.