Пекин, 23 мая, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Ряд стран — членов G7 назвали Китай самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию, при этом нарушая нормы международного права. Раскритиковала заявление представителей «Большой семёрки» официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

Дипломат напомнила, что Китай является торговым партнёром более чем 140 стран в мире и способствует большему росту глобальной экономики, чем все страны G7, вместе взятые.

«Если Китай — угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законное правительство в других странах, выходят из многосторонних соглашений и принуждают другие страны разорвать цепочки поставок?» — написала Хуа Чуньин на своей странице в Twitter.

Она добавила, что реальному миру не удастся промыть мозг или одурачить.

Официальный представитель МИД КНР указала на международные соглашения, из которых США вышли в последние годы. Среди них ЮНЕСКО, Парижское соглашение, Договор по открытому небу, ДРСМД и другие.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам саммита лидеры G7 договорились противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Лондон вместе с союзниками по G7 стремится «не допустить использования Китаем экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела» других государств. От Китая страны G7 хотят, чтобы он заставил Россию отказаться от её планов по Украине.