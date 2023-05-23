Москва, 23 мая, 2023, 06:49 — ИА Регнум. С целью осуществления поставок американских истребителей F-16 Запад присвоит Украине статус особого члена НАТО. Об этом в беседе с URA. RU сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа военный аналитик Александр Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Эксперт не исключил варианта, при котором Украина станет субъектом в альянсе, куда можно поставить американские самолёты.

«На Западе официально заявят, что часть Украины, которая неподконтрольна Российской Федерации, переходит в состав НАТО, чтобы заморозить конфликт. Только после этого поставлять американские вооружения, зная, что по ним не будет бить ни российская авиация, ни российские системы ПВО и ПРО», — сказал Михайлов.

Вашингтон окажет давление на европейских лидеров, чтобы они поставили на Украину свои F-16. Тем самым американцы смогут при уничтожении самолётов сослаться на плохое обслуживание F-16 в Европе, из-за которого и происходят падения. США возложат ответственность на армии европейских стран, уверяет аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, национальным интересам США не отвечают «бессмысленные поставки оружия», поэтому американские истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на Украине. Вашингтону следует сосредоточиться на реализации национальных интересов США на Украине.