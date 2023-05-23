Санрайз, США, 23 мая, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой третьего матча (во втором матче подряд) финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ против «Каролины Харрикейнз».

Андрей Чудаев Сергей Бобровский

В Санрайзе 34-летний хоккеист отразил все 32 броска и впервые в текущем плей-офф сыграл на ноль. Второй звездой признан Сэм Райнхарт, забивший единственную шайбу, третьей — Сэм Беннетт, сделавший результативную передачу.

Счет в серии 3:0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдёт 25 мая.

Как сообщало ИА Регнум, Бобровский смог отразить 63 из 65 бросков по своим воротам, что стало новым клубным рекордом по количеству отбитых шайб. До этого рекорд принадлежал Роберто Луонго, отразившему в матче с «Детройт Пистонз» 27 февраля 2002 года 57 бросков.

Игра проходила в Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» и закончилась победой гостей в четвёртом овертайме со счётом 2:3.