Рига, 23 мая, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Команда Норвегии нанесла поражение канадским хоккеистам в серии буллитов в матче группового этапа на чемпионате мира в Латвии.

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Основное время игры закончилось вничью — 2:2. Среди канадцев шайбы в ворота соперников забросили Милан Лучич и Лоусон Крауз, у норвежцев отличились Андреас Мартинсен и Сондре Оллен. В овертайме победитель встречи не определился. В серии буллитов команда из Норвегии оказалась сильнее.

Канадцы с 12 очками находятся на третьем месте в турнирной таблице. Игроки уже гарантировали себе выход в плей-офф. Хоккеисты из Норвегии идут с шестью очками шестыми. Лидерами группы В являются швейцарцы, победившие во всех шести матчах.

Как сообщало ИА Регнум, в Международной федерации хоккея (IIHF) думают о возможности вернуть сборную России на чемпионат мира в 2024 году. Большинство членов IIHF, в том числе США и Канада, выступает за возвращение сборной России на чемпионаты мира из бизнес‑соображений. Противятся данному решению Чехия, Швеция, Финляндия и прибалтийские страны, которые составляют половину представительства в совете IIHF.

При благополучном исходе сборная России сможет поучаствовать и на молодёжном, и на взрослом чемпионате мира, который пройдёт в мае 2024 года в Чехии.