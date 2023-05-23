Омск, 23 мая, 2023, 06:07 — ИА Регнум. На 76-м году жизни скоропостижно умер спикер Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский. О смерти политика сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

Оmskportal.ru Председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский

Варнавский родом из Омска. Был советским и российским политическим деятелем, бессменным председателем Заксобрания Омской области с 1994 года. Работал с тремя губернаторами.

«Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас», — написал Хоценко.

Буквально на минувшей неделе Варнавский ещё проводил очередное собрание депутатов, а уже ночью 23 мая его не стало. Умер он в больнице.

Владимир Варнавский окончил Омский политехнический институт, получил специальность «инженер-механик». Работал фрезеровщиком и старшим технологом на радиозаводе имени Попова.

После армии вернулся на завод уже старшим инженером-технологом, начальником участка.

В 1985 году стал первым заместителем председателя Омского горисполкома, в 1990-м — секретарем обкома КПСС, первым секретарем Омского горкома КПСС. В том же году избрался депутатом Омского городского Совета, где стал председателем.

С 1996 по 2001 год был сенатором от Омской области, а с 1998 по 2001 год — заместителем председателя Совета Федерации. Руководил российской делегацией в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Семь раз избирался депутатом Законодательного собрания Омской области, где занимал пост председателя.

Удостоен звания «Почетный гражданин Омской области».