В Турции увидели желание США превратить Украину во «второй Афганистан»
Yeni Safak: затягивая конфликт, США готовы превратить Украину во «второй Афганистан»
Анкара, 23 мая, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Американские власти стремятся перевоплотить Украину во второй Афганистан путём заморозки конфликта. Целью Вашингтона является максимальное ослабление России на международной арене, предполагают обозреватели турецкой газеты Yeni Safak.
В статье подчёркивается, что на Западе с самого начала не хотели прекращения конфликта.
«Именно Вашингтон вместе с Лондоном срывали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. Из последнего — США отвернулись от инициатив Китая», — написало издание.
Это доказывает, что Соединённые Штаты ведут прокси-войну с Россией на Украине, добавили авторы материала.
Как сообщало ИА Регнум, декларируя тезис о том, что они не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься, страны Запада на деле ведут с Россией прокси-войну на украинской территории. Об этом свидетельствует возросший с февраля 2023 года поток западных поставок вооружения Киеву, при этом военная помощь Украине идёт по нарастающей, отмечал ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.