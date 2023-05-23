Анкара, 23 мая, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Американские власти стремятся перевоплотить Украину во второй Афганистан путём заморозки конфликта. Целью Вашингтона является максимальное ослабление России на международной арене, предполагают обозреватели турецкой газеты Yeni Safak.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

В статье подчёркивается, что на Западе с самого начала не хотели прекращения конфликта.

«Именно Вашингтон вместе с Лондоном срывали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. Из последнего — США отвернулись от инициатив Китая», — написало издание.

Это доказывает, что Соединённые Штаты ведут прокси-войну с Россией на Украине, добавили авторы материала.

Как сообщало ИА Регнум, декларируя тезис о том, что они не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься, страны Запада на деле ведут с Россией прокси-войну на украинской территории. Об этом свидетельствует возросший с февраля 2023 года поток западных поставок вооружения Киеву, при этом военная помощь Украине идёт по нарастающей, отмечал ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.