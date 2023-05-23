Брюссель, 23 мая, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Диалог главы МИД ФРГ Анналены Бербок с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто закончился словесной перепалкой. Стороны не смогли согласовать военную поддержку Украины, сообщила газета Politico.

Europa.eu Флаги Евросоюза

Обозреватель издания Якопо Баригацци отметил, что представители Германии и Венгрии поругались в понедельник, 22 мая, во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка ОТР в конфликте на Украине.

Бербок высказала Сийярто претензию за отказ одобрить дополнительную военную помощь ЕС Киеву. Немецкий министр привела некие данные о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права, написал автор материала.

В свою очередь Венгрия отвергает обвинения и считает отчёты неверными.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая министры иностранных дел государств — членов Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций в отношении России, а также о дополнительной военной помощи Киеву из Европейского фонда мира. Венгрия увязала военную помощь Киеву с требованием исключить банк OTP из украинского списка «международных спонсоров войны» и выступила против ряда положений очередного санкционного пакета.