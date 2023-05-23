Вашингтон, 23 мая, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Генерал США в отставке Марк Гертлинг заявил, что удары киевских боевиков по Белгородской области и проникновение диверсантов на российскую территорию говорят о начале контрнаступления ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Военный напомнил о нескольких типах манёвров, которые говорят о подготовке к наступлению.

Первый — вылазки диверсантов, второй тип — создание «видимости атаки», чтобы замаскировать настоящий удар.

«События в Белгородской области могут быть частью таких манёвров или же не иметь никакого отношения к ним. Важно проанализировать все данные и правильно оценить ситуацию», — написал Гертлинг в Twitter.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство в Борисовском районе Белгородской области.

Пострадал один частный дом, жители района не пострадали. При этом в ночь на 23 мая в Грайвороне Белгородской области после атаки украинских беспилотников загорелись два частных жилых дома. Повторный обстрел зафиксирован по административному зданию в посёлке Борисовка.