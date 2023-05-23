ДНР, 23 мая, 2023, 04:21 — ИА Регнум. В Артёмовске солдаты ВСУ бомбили дома мирных жителей. Об этом «Известиям» рассказал один из беженцев из города.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Мужчина утверждает, что украинцы вели обстрел из миномётов. В результате одного из таких прилётов пострадала его супруга.

Житель города рассказал, как мирные граждане прятались от обстрелов ВСУ. Люди из-за нехватки кроватей спали на скамейках, обстрелы велись даже по ночам, добавил мужчина.

По его словам, ВСУ разбомбили дом, где укрывались местные жители. После это люди были вынуждены прятаться в соседнем здании, запасов воды и еды там хватало лишь на пять дней.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эвакуированные жители Артёмовска рассказывали, как снайперы украинской армии сознательно и массово стреляли по мирным гражданам. Так, один из горожан получил автоматную очередь в плечо от украинских военных, когда после окончания обстрела выглянул из подвала, чтобы найти пути возможного отхода из него.