Вашингтон, 23 мая, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Сочетанием текста публикации New York Times об отъезде президента Украины Владимира Зеленского с саммита G7 и сопровождающей его фотографии удивлены читатели издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

На официальном Twitter-аккаунте газеты ранее появилась публикация, где в качестве иллюстрации для поста авторы выбрали фото шестерых мужчин, которые несут гроб. В материале содержалась информация о Зеленском, который уехал из Японии с обещаниями обучить пилотов ВСУ управлению на самолётах F-16 и отрицанием заявлений о потере Бахмута.

«Зеленский что, покинул G7 в гробу?» — спросил Chronology.

Yana Rakhmatullina удивилась, что бы это могло значить, ведь на фотографии после того, как Зеленский покинул саммит G7, изображён вынос гроба.

Также читатели издания возмущены итогами прошедшего в Японии саммита.

Пользователь под ником Vic считает прошедшее мероприятие операцией по отмыванию денег.

«Он не вернётся домой, он планирует создать правительство в изгнании», — отметил Richard James.

«Разжигатели войны из США будут тянуть эту войну до тех пор, пока Зеленский со своей кучей кокаина в президентском дворце будет бормотать и ругаться своим хриплым голосом, в то время как Киев лежит в руинах», — добавляет Eljay Edwards.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Financial Times Гидеон Рахман заявил, что высшей точкой поддержки Украины может стать прошедший в Хиросиме саммит G7. В США и Европе уже сейчас заявляют, что поставки вооружения почти опустошили запасы боеприпасов, написал автор.