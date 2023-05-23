ДНР, 23 мая, 2023, 03:53 — ИА Регнум. В Артёмовске солдаты ВСУ пьянствовали и устраивали разборки друг с другом, дело доходило до перестрелок. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная из города беженка Мария.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Женщина добавила, что украинских военных было много. Солдаты ВСУ, находясь в нетрезвом состоянии, на глазах местных жителей устраивали разборки.

«Это просто жестко было», — рассказала Мария.

Она уточнила, что конфликты между подразделениями ВСУ доходили до перестрелок друг с другом.

Как сообщало ИА Регнум, бои за Артёмовск велись 225 дней и к 20 мая российские силы установили полный контроль над городом.

Свыше 3,5 тыс. жителей Артёмовска поместили в пунктах временного размещения в городах Донецкой Народной Республики. В освобождённом городе остались ещё несколько десятков мирных жителей, эвакуация населения продолжается.

В Артёмовске началось предварительное разминирование. Проводится проверка зданий на наличие взрывоопасных предметов. Первоочередной задачей является обследование мест, в которых могут оставаться гражданские лица.