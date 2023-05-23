Вашингтон, 23 мая, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Тема сокращения расходов на оборону не значится в повестке переговоров между властями и Конгрессом США по проблеме повышения потолка госдолга. Об этом 23 мая заявил журналистам конгрессмен Кевин Маккарти.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

Как пояснил Маккарти, американский лидер Джо Байден побывал на саммите G7, где рассказывал, что делает Китай, о ситуации с вооружением Украины.

«Мы не хотим, чтобы США оказались под угрозой. Поэтому сокращение оборонных расходов не должно находиться на повестке обсуждений», — сказал Маккарти после встречи с президентом Джо Байденом по проблеме госдолга.

Отмечается, что прогнозируемый и неминуемый в США дефолт приведёт к катастрофическим последствиям для американских вооруженных сил.

Как сообщало ИА Регнум, к первому дефолту в истории США может привести бездействие Байдена, заявил Маккарти. Он утверждает, что настаивал на переговорах о госдолге ещё в середине января, но Байден уделил внимание проблеме лишь в мае, признавая необходимость диалога.

Байден заявил, что не может гарантировать того, что республиканская оппозиция не спровоцирует своими действиями суверенный дефолт. Такое признание он сделал на пресс-конференции в Хиросиме по итогам саммита G7.