Борисовка, Белгородская область, 23 мая, 2023, 03:07 — ИА Регнум. ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство в Борисовском районе Белгородской области, сообщил 23 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«В посёлке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения», — написал глава области в своём Telegram-канале.

По данным властей, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 мая в Грайвороне Белгородской области после атаки украинских беспилотников загорелись два частных жилых дома. Повторный обстрел зафиксирован по административному зданию в посёлке Борисовка. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, граждане не пострадали.