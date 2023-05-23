Анкара, 23 мая, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вполне вероятно может победить соперника-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Areda Survey.

Опрос Areda Survey в Турции показал победу Эрдогана во втором туре президентских выборов
Иван Шилов ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

По данным проведённого 20–21 мая опроса, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4% избирателей, за Кылычдароглу — 47,6%.

В исследовании участвовали почти 10,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган поддержал Эрдогана перед вторым туром, который состоится 28 мая.

Действующий президент набрал в первом туре 49,52% голосов, его соперник — 44,88%. Огана же поддержали 2,79 млн избирателей (5,28%).