Анкара, 23 мая, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вполне вероятно может победить соперника-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Areda Survey.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По данным проведённого 20–21 мая опроса, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4% избирателей, за Кылычдароглу — 47,6%.

В исследовании участвовали почти 10,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган поддержал Эрдогана перед вторым туром, который состоится 28 мая.

Действующий президент набрал в первом туре 49,52% голосов, его соперник — 44,88%. Огана же поддержали 2,79 млн избирателей (5,28%).