Во Франции раскрыли страшный секрет Зеленского
Французский журналист назвал число погибших среди солдат ВСУ самым страшным секретом Зеленского
Париж, 23 мая, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Количество убитых солдат ВСУ является нежелательной информацией для президента Украины Владимира Зеленского, отметил обозреватель издания Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.
«Судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — написал автор.
Журналист отметил крайнее недовольство в Киеве обращениями французских инструкторов, которые обучали украинских солдат, с вопросами о потерях. Автор публикации ссылается на источник, уверяющий, что от 40 до 60% прошедших подготовку во Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Скорее всего они погибли в бою.
Обозреватель раскрыл данные о наличии у Киева около трёх тысяч военных для проведения контрнаступления, но этого недостаточно до стандартов НАТО, где численность солдат должна варьироваться от пяти до восьми тысяч человек. Россия при этом имеет в три раза больше артиллерийского оружия, чем Украина, это касается и личного состава, отметили французские военные.
Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный рассказал, что ВСУ терпят большие потери под селом Спорное на северском направлении в Донбассе. Населённый пункт находится на границе ДНР и ЛНР, в ста километрах к северу от Донецка. По данным Минобороны России, ВСУ ежедневно теряют в боях на этом направлении по несколько десятков военнослужащих.