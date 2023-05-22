Париж, 23 мая, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Количество убитых солдат ВСУ является нежелательной информацией для президента Украины Владимира Зеленского, отметил обозреватель издания Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — написал автор.

Журналист отметил крайнее недовольство в Киеве обращениями французских инструкторов, которые обучали украинских солдат, с вопросами о потерях. Автор публикации ссылается на источник, уверяющий, что от 40 до 60% прошедших подготовку во Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Скорее всего они погибли в бою.

Обозреватель раскрыл данные о наличии у Киева около трёх тысяч военных для проведения контрнаступления, но этого недостаточно до стандартов НАТО, где численность солдат должна варьироваться от пяти до восьми тысяч человек. Россия при этом имеет в три раза больше артиллерийского оружия, чем Украина, это касается и личного состава, отметили французские военные.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный рассказал, что ВСУ терпят большие потери под селом Спорное на северском направлении в Донбассе. Населённый пункт находится на границе ДНР и ЛНР, в ста километрах к северу от Донецка. По данным Минобороны России, ВСУ ежедневно теряют в боях на этом направлении по несколько десятков военнослужащих.