Вашингтон, 23 мая, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Основатель онлайн-ритейлера Amazon, глава издательского дома The Washington Post, один из богатейших людей мира Джефф Безос помолвлен с телеведущей Лорен Санчес. О предстоящей свадьбе написали СМИ.

FrankWinkler Свадьба

Жениху 59 лет, невесте — 53 года. Несколько лет назад Безос развёлся с супругой писательницей Маккензи Скотт, с которой прожил 25 лет.

Отношения с Санчес длились не менее пяти лет.

Состояние миллиардера по разным сведениям оценивается в более чем 150 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, популярный певец и рэпер 28-летний Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал на своей странице в соцсети скрин переписки с матерью, где жалуется на слухи о своей помолвке.

В разное время «завидному холостяку» приписывали бурные романы с певицами, блогерами.