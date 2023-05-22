На Украине в шести областях объявили воздушную тревогу
На Украине в шести областях объявили воздушную тревогу
Николаев, Украина, 23 мая, 2023, 02:42 — ИА Регнум. На Украине в шести областях ночью 23 мая прозвучала воздушная тревога.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, первыми сирены завыли в 00:49 в Николаевской области.
Менее чем через полчаса тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Винницкой областях. Сирены звучали до 01:57.
В подконтрольных Киеву территориях Херсонской области также объявлялась воздушная тревога.
Как сообщало ИА Регнум, по информации украинских СМИ в Николаевской области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на административное здание в посёлке Борисовка украинская армия повторно сбросила с беспилотника взрывное устройство. Пострадавших нет.