Вашингтон, 23 мая, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Вашингтону следует сосредоточиться на реализации национальных интересов США на Украине. Об этом в статье для Responsible Statecraft написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Военный выделил три основные цели США. Во-первых, по его мнению, следует предотвратить любую эскалацию конфликта вне Украины. Во-вторых, необходимо переложить бремя поддержки Киева на Европу. Также предстоит исключить возможность каких-либо мирных соглашений, обязывающих США или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности, добавил Дэвис.

По словам офицера, национальным интересам США не отвечают «бессмысленные поставки оружия», поэтому американские истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на Украине.

Дэвис призвал Вашингтон поспособствовать прекращению боевых действий на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер считает приоритетным для США оснащение военно-воздушных сил Украины современными американскими истребителями F-16. При этом он не смог уточнить, когда и как это произойдёт, какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов.