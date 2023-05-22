Вашингтон, 23 мая, 2023, 02:07 — ИА Регнум. К первому дефолту в истории США может привести бездействие американского лидера Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Конгрессмен Маккарти: бездействие Байдена может привести к первому в истории США дефолту
Office of the House Republican Leader
Кевин Маккарти

«До дефолта Байдена по государственному долгу остается 10 дней. Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам», — написал конгрессмен в Twitter.

Маккарти утверждает, что настаивал на переговорах о госдолге ещё в середине января, но Байден уделил внимание проблеме лишь в мае, признавая необходимость диалога.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предположила, что страна может не дотянуть до 15 июня, если в ближайшее время не будет решён вопрос о лимите государственного долга.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, команда спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, негативно сказавшихся на переговорах с администрацией по проблеме государственного долга. Она утверждала, что президент США Джо Байден неоднократно выдвигал предложения по сокращению дефицита бюджета путём сокращения прибылей крупных фармацевтических компаний.