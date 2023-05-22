Николаев, Украина, 23 мая, 2023, 01:35 — ИА Регнум. В Николаевской области ночью прогремели взрывы, сообщило украинское агентство ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В регионе была объявлена воздушная тревога. Также в 00:49 23 мая сирены звучали в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Воздушная тревога объявлялась в восьми областях Украины.

На административное здание в посёлке Борисовка украинская армия повторно сбросила с беспилотника взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.