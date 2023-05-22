Рим, 23 мая, 2023, 01:41 — ИА Регнум. За три дня до исполнения 59 лет на съёмках в Италии 22 мая внезапно скончался британский киноактёр Джордж Рэймонд Стивенсон. Зрителям и поклонникам он известен по сериалу «Рим» и фильмов про Тора от Marvel. О безвременной кончине артиста написала местная газета la Repubblica.

Petra SchÃ�nberger/imago stock&people/Global Look Press Рэй Стивенсон

Отмечается, что Стивенсон почувствовал недомогание будучи на съёмках на острове Искья. Его доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей улучшения состояния не произошло и 22 мая актёр умер. При этом, окружение Рэя Стивенсона причину смерти на озвучивает.

Известно, что в молодости, до поступления в театральную школу, востребованный артист занимался дизайном интерьеров.

Фильмография актёра за 30 лет работы в кино насчитывает более 20 картин, наиболее известные: «Викинги», «Декстер», «Рим», «Медичи», «Человек-несчастный случай: Праздник убийцы».

В августе 2023 года с его участием выйдет сериал «Асока», который находится на стадии монтажа. Чуть позже также выйдут ещё два фильма с ним.