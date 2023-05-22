В МИД России заявили о манупуляции США данными по СНВ
Рябков обвинил США в манипулировании данными по стратегическим наступательным вооружениям
Москва, 23 мая, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Вашингтон манипулирует данными по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, попытки Запада заработать политические очки на данных о размерах своих ядерных потенциалов носят откровенно лицемерный характер.
«Опубликованные недавно Госдепартаментом США данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчёта по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями», — сказал дипломат.
Рябков отметил, что в результате «за скобками» остаётся более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора, о судьбе которого внешне так сильно пекутся в США.
Декларативные данные о размерах арсеналов в Великобритании и Франции вообще не проверяемы, при этом у этих стран есть претензии к России, отметил замглавы МИД РФ.
Единственная цель западной риторики заключается в оказании психологического и военно-политического давления на Россию и КНР с целью их очернения, добавил Рябков.
«За призывом «Группы семи» к возобновлению действия Договора о СНВ и другим шагам в ядерной сфере не просматривается ни малейшей готовности к тому, чтобы в данном контексте учитывался совокупный потенциал НАТО. А без этого всерьёз рассуждать на обозначенные темы не получится», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия согласится на диалог с США, если они откажутся от претензий на собственную исключительность. Американское руководство видит в России «острую угрозу», Китай же Штаты считают своим стратегическим соперником, сказал дипломат.