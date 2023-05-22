Москва, 23 мая, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Вашингтон манипулирует данными по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Mid.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

По его словам, попытки Запада заработать политические очки на данных о размерах своих ядерных потенциалов носят откровенно лицемерный характер.

«Опубликованные недавно Госдепартаментом США данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчёта по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что в результате «за скобками» остаётся более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора, о судьбе которого внешне так сильно пекутся в США.

Декларативные данные о размерах арсеналов в Великобритании и Франции вообще не проверяемы, при этом у этих стран есть претензии к России, отметил замглавы МИД РФ.

Единственная цель западной риторики заключается в оказании психологического и военно-политического давления на Россию и КНР с целью их очернения, добавил Рябков.

«За призывом «Группы семи» к возобновлению действия Договора о СНВ и другим шагам в ядерной сфере не просматривается ни малейшей готовности к тому, чтобы в данном контексте учитывался совокупный потенциал НАТО. А без этого всерьёз рассуждать на обозначенные темы не получится», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия согласится на диалог с США, если они откажутся от претензий на собственную исключительность. Американское руководство видит в России «острую угрозу», Китай же Штаты считают своим стратегическим соперником, сказал дипломат.