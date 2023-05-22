Москва, 23 мая, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что российские власти рассматривают военно-биологическую активность Запада как угрозу безопасности страны. Такое заключение следует из опубликованного заявления на сайте ведомства.

Mid.ru Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Дипломат считает, что «никем не контролируемая, крайне опасная» военно-биологическая деятельность Вашингтона и союзников должна заострить внимание всего мирового сообщества.

«Рассматриваем активность стран Запада как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств — прежде всего тех, на чьей территории она осуществляется», — заявил представитель МИД.

Сергей Рябков указал, что США поставили «на поток» строительство и модернизацию микробиологических лабораторий по всему миру, а вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине остаются открытыми и требуют решения, а не «пустых, трескучих заявлений».

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон работает над химическим и биологическим оружием и даже уже использует его, в том числе на Украине. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Рябков ещё в ноябре 2022 года говорил, что иностранные военные работают с компонентами биологического оружия вблизи российских границ.