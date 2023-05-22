МИД РФ: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой
Рябков: Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу безопасности
Москва, 23 мая, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что российские власти рассматривают военно-биологическую активность Запада как угрозу безопасности страны. Такое заключение следует из опубликованного заявления на сайте ведомства.
Дипломат считает, что «никем не контролируемая, крайне опасная» военно-биологическая деятельность Вашингтона и союзников должна заострить внимание всего мирового сообщества.
«Рассматриваем активность стран Запада как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств — прежде всего тех, на чьей территории она осуществляется», — заявил представитель МИД.
Сергей Рябков указал, что США поставили «на поток» строительство и модернизацию микробиологических лабораторий по всему миру, а вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине остаются открытыми и требуют решения, а не «пустых, трескучих заявлений».
Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон работает над химическим и биологическим оружием и даже уже использует его, в том числе на Украине. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Рябков ещё в ноябре 2022 года говорил, что иностранные военные работают с компонентами биологического оружия вблизи российских границ.